– Карпин для меня – уникальный. Не как тренер, а именно как человек. Когда я был маленький, пересматривал его интервью. Можно сказать, он был кумиром для меня, – сказал Юсупов в интервью для "Sport24".
Хавбек выступал за "Ростов" с 2017 по 2018 год, после чего перешел в московское "Динамо". За желто-синих полузащитник забил два гола и отметился тремя результативными передачами в 32 матчах во всех турнирах.
С сентября 2020 года Юсупов играет за "Сочи", в который перешел на правах свободного агента. В текущей кампании российской Премьер-лиги хавбек отличился пятью голами и двумя передачами в 16 матчах.
"Сочи" занимает четвертую строчку, набрав 40 очков в 23 матчах сезона.
Юсупов: Карпин для меня — уникальный
Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов рассказал о своем отношении к тренеру "Ростова" Валерию Карпину.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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