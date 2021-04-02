Игонин заявил, что не считает уход Рибалты серьезной потерей для "Зенита". По его словам, клубу не составит труда найти хорошего спортивного директора. При этом Игонин отметил, что данный пост может занять бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин.
"Не думаю, что уход Рибалты - серьезная потеря, тем более в отношении нынешнего сезона. Для клуба нет никакой проблемы. А что касается следующего сезона, то сейчас может выстроиться очередь из различных спортивных директоров с большими именами и средними, поскольку, если "Зенит" - это имя европейского уровня, то "Газпром" - это уже мировое имя. Может быть, эта должность появится у Андрея Аршавина, тоже вариант. Если рассуждать о его компетенциях и начальных вводных для этой должности, то они у него, безусловно, есть", - сказал Игонин.
Напомним, ранее стало известно, что Рибалта покинет пост спортивного директора "Зенита" в нынешнем месяце. Он пребывал в этой должности с 2018 года. Контракт Рибалты с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Источник: Sport24
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Игонин: не думаю, что уход Рибалты - серьезная потеря для "Зенита"
Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал скорый уход Хавьера Рибалты с поста спортивного директора петербургского клуба.
Фото: РИА Новости
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