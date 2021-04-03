— Сегодня была хорошая игра. Я бы еще отметил тот факт, что при потере мяча мы максимально быстро вступали в контротбор. Это сыграло свою роль. Я отмечу, что мы забивали красивые мячи. Доволен качеством игры, которую мы показали, – сказал Шварц на послематчевой пресс-конференции.
"Динамо" выиграло домашний матч 24-го тура российской Премьер-лиги с "Уфой". По итогам 90 минут на табло был зафиксировал счет 4:0 в пользу бело-голубых. Первый гол подопечных Шварца уже на 10-й минуте встречи забил полузащитник Даниил Лесовой.
После 24 туров "Динамо" занимает четвертую строчку в таблице РПЛ. Ближайшую игру московская команды сыграет 8 апреля в кубке России. Соперником бело-голубых станут "Крылья Советов", матч начнется в 17:30.
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Шварц: Доволен качеством игры, которую мы показали
Наставник "Динамо" Сандро Шварц оценил игру своей команды в победном матче с "Уфой" (4:0).
Фото: ФК "Динамо Москва"
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