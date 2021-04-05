– Достаточно тяжелая игра получилась. Было много невынужденных ошибок с нашей стороны. Думаю, немного опыта не хватило нам. С чемпионом, конечно, трудно. Может быть, именно мастерства в завершении не хватило, – рассказал Данилкин в интервью для пресс-службы клуба.
"Зенит" одержал победу в матче 24-го тура российской Премьер-лиги с "Химками" со счетом 2:0. Первый гол сине-бело голубых на второй добавленной к первому тайму минуте забил защитник Вячеслав Караваев. Второй мяч записал на свое авторство хавбек Андрей Мостовой в концовке встречи.
После 24 туров "Химки" занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Следующую игру подопечные Игоря Черевченко проведут 10 апреля с "Тамбовом".
"Зенит", набравший в 24 матчах сезона 51 очко, лидирует в РПЛ. В 25-м туре петербургский клуб сыграет с "Сочи".
Данилкин: у "Химок" было много невынужденных ошибок
Защитник "Химок" Егор Данилкин поделился мнением о поражении команды в матче 24-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Химки"
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