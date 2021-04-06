Сигурдссон – травмированному Магнуссону: ты станешь сильнее, чем когда-либо

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон поддержал травмированного товарища по команде Хендура Магнуссона.


— Ты станешь сильнее, чем когда-либо. Скорейшего восстановления, мы будем ждать тебя на поле, — написал Сигурдссон в своем Instagram.

Магнуссон получил повреждение во встрече 24-го тура российской Премьер-лиги с "Тамбовом" (2:1). Хавбек вышел на матч в стартовом составе, но на 70-й минуте был вынужден покинуть поле на носилках. Позже стало известно, что у 28-летнего исландца диагностирован разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. Из-за травмы полузащитник больше не сыграет за "армейцев" в этом сезоне.

По итогам 24 туров РПЛ ЦСКА набрал 43 очка и расположился на четвертой строчке турнирной таблицы. Следующую игру красно-синие проведут 8 апреля в рамках Кубка России. Соперником подопечных Ивицы Олича станет тульский "Арсенал". Встреча начнется в 19:30 по Москве.

"Мага, сил тебе". Акинфеев поддержал защитника ЦСКА Магнуссона, который получил серьезную травму

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Теги: Магнуссон ЦСКА Сигурдссон А.
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