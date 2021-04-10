"Как я и говорил перед игрой, легко сегодня не будет. "Тамбов" просто так очки не отдает, с ЦСКА тем же. Сегодняшняя игра это доказала. Команда выстроена, знает как играть в обороне.
Что с Глушаковым? Что-то с боковой связкой, не надрыв, может быть, растяжение.
Есть ли претензии по самоотдаче в первом тайме? Были ошибки, плюс, поле не позволяло играть в быстрый футбол, мяч перемещался медленно. Претензий нет по самоотдаче", - сказал Черевченко.
"Химки" победили "Тамбов" в матче 25-го тура РПЛ. Встреча прошла на "Арене Химки" и завершилась победой хозяев с минимальным счетом. Единственный гол в матче забил полузащитник "Химок" Денис Глушаков, он отличился на 59-й минуте.
Команда Черевченко набрала 38 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Тамбов" пребывает на 16-м месте в турнирной таблице. В активе команды 13 очков.
В следующем туре подмосковный клуб проведет гостевой матч против "Ахмата". Матч 26-го тура РПЛ состоится в Грозном 17 апреля и начнется в 14:00 мск.
Источник: Sport24
Черевченко: поле не позволяло "Химкам" играть в быстрый футбол
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко подвел итоги матча 25-го тура РПЛ против "Тамбова" (1:0).
Фото: "Getty Images"
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