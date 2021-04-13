Глушаков - о смерти врача Ярдошвили: мне не верится, сложно что-то говорить

Глушаков выразил соболезнования родным и близким Ярдошвили. Также он заявил, что накануне общался с Александром Эдуардовичем. Глушаков добавил, что Ярдошвили был настоящим профессионалом.
"Мне не верится, Александр Эдуардович был настоящий профессионал своего дела. Всегда был на позитиве, поддерживал, прикалывался. Не по возрасту шутил какие-то вещи. Он был современный, в общении с ним не замечали разницу в возрасте. Сложно что-то говорить", - сказал хавбек "Химок".
Отметим, ранее стало известно, что Ярдошвили скончался в возрасте 66 лет.
Напомним, что до перехода в "Динамо" Александр Эдуардович являлся сотрудником ЦСКА. Также он работал в сборной России - с 1998 по 2012 год.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Химки"
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