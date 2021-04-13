Семин отметил, что смерть Ярдошвили стала большой потерей для российского футбола.
"Это большая потеря, очень большая потеря для всех нас — для друзей, для семьи, для всего российского футбола и спорта. Это человек в расцвете сил, который в высшей степени профессионал, товарищ, друг. Он очень хорошо знал свое дело, искренне служил своему любимому футболу", - сказал Семин.
Напомним, ранее стало известно, что главный врач "Динамо" ушел из жизни в возрасте 66 лет.
Александр Ярдошвили работал в сборной России с 1998 по 2012 год. Он являлся заслуженным врачом России и руководил профсоюзом футбольных врачей РФС.
Источник: Спорт-Экспресс
Семин высказался о смерти главного врача "Динамо" Александра Ярдошвили
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о смерти главного врача "Динамо" Александра Ярдошвили.
Фото: Sportbox
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