Азмун заявил, что для него важнее командные достижения, а не личные. По его словам, самое главное для игроков "Зенита" - вновь выиграть чемпионский титул.
"Для меня победы команды намного важнее, чем личные достижения. Но это не только ко мне относится — так считает каждый игрок в "Зените". Причем самое главное для нас всех сейчас — сделать хет-трик один на всех, то есть в третий раз подряд привести "Зенит" к чемпионству", - сказал Азмун.
Отметим, что Азмун возглавляет гонку бомбардиров в РПЛ. На его счету 15 голов.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. Сегодня, 17 апреля, петербуржцы встретятся в гостях с "Краснодаром" в матче 26-го тура. Игра начнется в 19.00 мск.
Источник: Матч ТВ
Азмун рассказал, насколько важно для него стать лучшим бомбардиром РПЛ
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун ответил на вопрос, насколько важно для него стать лучшим бомбардиром текущего розыгрыша РПЛ.
Фото: "Зенит"
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