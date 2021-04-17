Олссон: разочаровывает, что по итогу не получили три очка

Полузащитник "Краснодара" Кристоффер Олссон поделился впечатлениями после матча 26-го тура российской Премьер-лиги с " Зенитом " (2:2).

Фото: ФК "Краснодар"

– Это был очень серьезный матч, играли против сильного соперника, возглавляющего турнирную таблицу РПЛ. Выступили довольно-таки хорошо, сражались все 90 минут. Разочаровывает, что по итогу не получили три очка.



С момента назначения нового тренера прошло всего две недели, очень сложно что-то кардинально поменять за этот период. Но тем не менее мы очень хорошо смотрелись в защите в этой игре, долго не позволяли сопернику создавать опасные моменты. Это, действительно, отличается от того, что было раньше.



Обстановка была не самой лучшей, присутствовали психологические проблемы. Но менять обстановку – это задача непосредственно футболистов, ведь именно мы играем на поле. Новый тренер дал нам заряд энергии, и я думаю, что это огромный шаг вперед для нас, – приводит слова Олссона корреспондент Rusfootball.info