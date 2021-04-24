Семак прокомментировал атакующие действия "Зенита" в матче с "Ротором"

Семака спросили, согласен ли он с тем, что в первом тайме "Зенит" пытался буквально завести мяч в ворота.
"Не согласен. У нас было достаточно дальних ударов, но команда соперника играла низко, не всегда получалось использовать свободные зоны. Мы атаковали разнообразно: создавали моменты и после стандартов, и после быстрых атак, и позиционных", - сказал в ответ Семак.
Отметим, что "Зенит" является лидером РПЛ, в активе петербургской команды 58 очков. "Ротор" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата (18 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением об игре петербуржцев в атаке в матче 27-го тура чемпионата России с "Ротором" (6:0).
Фото: "Зенит"
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