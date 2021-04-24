Семака спросили, связано ли отсутствие Караваева и Кузяева в матче с "Ротором" с количеством их карточек. Тренер ответил, что Кузяев не играл из-за карточек, чтобы не получить дисквалификацию на следующий поединок. При этом Караваев не играл из-за ротации состава, добавил Семак.
"Кузяева — да, связано с карточками. Он прекрасно выглядел в последнее время и терять такого футболиста перед важнейшим матчем было бы крайне нежелательно. У нас есть игроки центра поля, которым дали возможность сыграть. Приняли решение выйти тем составом, которым вышли. Что касается Караваева, кто-то больше играет, кто-то — меньше, попытались немножко свежести внести, дать возможность кому-то отдохнуть, кому-то, наоборот, проявить себя", - заявил Семак.
Отметим, что "Зенит", разгромив "Ротор", укрепился на первом месте в турнирной таблице РПЛ (58 очков). В 28-м туре петербуржцы сыграют дома с "Локомотивом", занимающим второе место (49 очков). Матч пройдет 2 мая. "Ротор" занимает 15-е место в таблице (18 очков).
Источник: Матч ТВ
Семак - о разгроме "Ротора": поздравляю ребят с заслуженной и яркой победой, они молодцы
Семак рассказал, почему Караваев и Кузяев не вышли на поле в матче с "Ротором"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, почему не поучаствовали в игре с "Ротором" (6:0) полузащитник Далер Кузяев и защитник Вячеслав Караваев.
Фото: "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!