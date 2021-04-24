Семак поздравил своих подопечных с победой. По словам тренера, выигрыш "Зенита" получился заслуженным и ярким.
"Игра получилась и по движению, и по моментам. Действовали активно, не получилось быстро забить, чтобы игра раскрылась. То давление, которое было, должно было воплотиться в забитые мячи, что и случилось во втором тайме. Поздравляю ребят с заслуженной и яркой победой, они молодцы", - сказал Семак.
Отметим, что "Зенит", набрав 58 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. "Ротор" пребывает на 15-м месте в турнирной таблице (18 очков).
Источник: Матч ТВ
Семак - о разгроме "Ротора": поздравляю ребят с заслуженной и яркой победой, они молодцы
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о победе над "Ротором" в матче 27-го тура РПЛ (6:0).
Фото: "Зенит"
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