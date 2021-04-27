"А результат матча ЭСК не отменила? Это чистейшая красная карточка. Но что поделать, Ахметов продолжит и дальше ломать людей, а не играть в футбол. Так нельзя. Получается, покрывают его стиль игры. Но мы уже не удивляемся ничему, ошибок в нашем футболе предостаточно", - сказал Кавазашвили.
Напомним, экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:1), решение арбитра матча "Спартак" - ЦСКА Павла Кукуяна повлияло на результат встречи. Напомним, в игре 27-го тура чемпионата России "Спартак" — ЦСКА, который прошел в воскресенье, 25 апреля, полузащитник "армейцев" Ильзат Ахметов получил прямую красную карточку за фол на нападающем Александре Соболеве в первом тайме.
Отмечается, что завтра, 28 апреля, КДК отменит красную карточку Ахметова.
"Спартак" одержал минимальную победу в дерби (1:0) и набрал 50 очков в чемпионате России, что обеспечивает клубу третью строчку в турнирной таблице.
ЦСКА с 46 очками идет на шестой строчке.
Источник: Sport24
Источник: ЭСК признала ошибочным удаление Ахметова в матче со "Спартаком"
Кавазашвили - о решении ЭСК: Ахметов продолжит и дальше ломать людей, а не играть в футбол
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал решение ЭСК признать ошибочным удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче с "красно-белыми" в 27-м туре РПЛ.
Фото: ТАСС
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