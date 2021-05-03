- До начала чемпионата я думал, что "Зенит" точно будет бороться за чемпионство, но будет еще 3-4 команды, которые составят конкуренцию. Но после первого круга все стало понятно, "Зенит" был явным фаворитом. Поэтому большого сюрприза не произошло. Что касается Лиги чемпионов, то надеюсь, что "Зенит" не повторит ошибок прошлой Лиги чемпионов, - передает слова Дворковича Sport24.
"Зенит" из Санкт-Петербурга в 28 туре Российской премьер-лиги в третий раз подряд стал чемпионом страны. За два тура до окончания турнира отрыв сине-бело-голубых от идущего вторым "Локомотива" составляет 9 очков, от занимающего третью строчку турнирной таблицы "Спартака" - 11 очков при матче в запасе у красно-белых. В Лиге чемпионов сезона 2020/2021 "Зенит" занял последнее место в группе, набрав в 6 матчах 1 очко.
Дворкович: "Зенит" был явным фаворитом уже после первого круга. Надеюсь, в Лиге чемпионов не повторят прошлых ошибок
Экс-вице-премьер РФ и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович дал комментарий о третьем кряду чемпионском титуле "Зенита".
Фото: Анна Мейер / "Зенит"
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