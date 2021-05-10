По словам чешского футболиста, москвичи здорово прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Сейчас "Спартак" ведёт борьбу за серебряные медали чемпионата страны.
"Нынешний сезон сильно отличается. Видно, что команде нужно время, учитывая большое количество молодых игроков. Прошлый сезон был принесён в жертву.
Я снимаю шляпу перед руководством, сделавшим ставку на молодых игроков и тренера. Нам важно попасть в Лигу чемпионов, мы ведём борьбу за второе место, всё в наших руках", - цитирует Крала Sport.cz.
Крал: прошлый сезон "Спартак" принёс в жертву
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал поделился мнением о прогрессе команды.
Фото: Sport24
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