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Стало известно, сколько болельщиков ожидается на матче сборных Белоруссии и России

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич рассказал, сколько билетов реализовано на сегодняшнюю игру.
Фото: сборная России
"Сейчас реализовано более 25 тысяч билетов, ожидается, что еще будет куплено около 2–3 тысяч билетов", - передает слова Василевича "Матч ТВ".

Сегодня, 10 июня, сборная Белоруссии проведет товарищескую встречу против национальной команды России. Матч пройдет в Минске на Национальном стадионе и начнется в 20:00 по московскому времени. Игру обслужит судейская бригада из Казахстана.

Напомним, 7 июня 2024 года подопечные Валерия Карпина обыграли белорусскую команду с крупным счетом 3:0.

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