Агент: Комличенко выбрал "Локомотив" из-за того, что там русский костяк

"У Николая было несколько интересных предложений. "Локомотив" он выбрал из-за того, что там русский костяк и есть ребята, которые хорошо знакомы ему по сборной. В целом довольно интересный проект, хорошая команда", - цитирует агента "СЭ".
Сегодня, 10 июня, московский "Локомотив" официально объявил о трансфере центрального нападающего "Ростова" Николая Комличенко. Игрок заключил контракт до 2028 года и будет выступать за красно-зеленых под 27-м номером.
В завершившемся сезоне форвард записал на свой счет девять забитых голов и пять результативных передач в 37 матчах за ростовскую команду в чемпионате и Кубке России.