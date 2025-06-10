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Агент: Комличенко выбрал "Локомотив" из-за того, что там русский костяк

Агент Николая Комличенко Александр Клюев рассказал, почему нападающий решил перейти в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
"У Николая было несколько интересных предложений. "Локомотив" он выбрал из-за того, что там русский костяк и есть ребята, которые хорошо знакомы ему по сборной. В целом довольно интересный проект, хорошая команда", - цитирует агента "СЭ".

Сегодня, 10 июня, московский "Локомотив" официально объявил о трансфере центрального нападающего "Ростова" Николая Комличенко. Игрок заключил контракт до 2028 года и будет выступать за красно-зеленых под 27-м номером.

В завершившемся сезоне форвард записал на свой счет девять забитых голов и пять результативных передач в 37 матчах за ростовскую команду в чемпионате и Кубке России.

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