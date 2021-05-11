Дмитрий Комбаров рассказал, почему у Промеса не все получается в "Спартаке" после возвращения

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, ранее игравший за "Спартак", высказался о выступлениях московской команды и затронул тему адаптации Квинси Промеса.
Фото: РПЛ
В частности, Комбаров заявил, что "Спартаку" иногда не хватает уверенности и стабильности. Также, по его словам, команде нужен опытный футболист, который уравновесил бы все настроения в коллективе. Кроме того, Комбаров высказался об адаптации полузащитника Квинси Промеса в "Спартаке" после трансфера в клуб, осуществленного минувшей зимой.

"Обязательно ли для "Спартака" усилить состав, чтобы выиграть чемпионство? Мы видим, что многие игры были провалены. К примеру, с "Уфой" дома 0:3, с "Химками" проигрывали 0:1, после удаления стало легче. Бывает, когда не идет, а это говорит о том, что не хватает уверенности, стабильности, опытного игрока, который бы уравновесил все настроения.

Промес уже не тот, что раньше? Я бы так сказал: и команда, конечно, не та, и партнеры другие относительно нашего чемпионского "Спартака". Поэтому, наверное, и у него не все получается", - сказал Комбаров.

Отметим, что на данный момент "Спартак", набрав 56 очков, пребывает на втором месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги.

Напомним, что Комбаров выступал за "Спартак" в 2010-2019 годах. Промес играл в составе "красно-белых" в 2014-2018 годах. Минувшей зимой он вернулся в "Спартак".

Источник: Матч ТВ

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Комбаров Д Спартак Промес Крылья Советов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Оренбург" и "Алания" не получили лицензии для выступлений в РПЛ
Сенников: «Крылья Советов» могут дать бой «Локомотиву», все будет зависеть от настроя игроков и тактики тренера эксклюзив
"Газпром Арена" стала самым посещаемым стадионом Европы в сезоне-2020/21 1
Наумов - о финале Кубка: "Крылья" рвут всех в первой лиге, но это другой турнир. Думаю, "Локомотив" победит 1
Источник: "Ренн" начал переговоры с Вильеной
Дмитрий Комбаров рассказал, почему у Промеса не все получается в "Спартаке" после возвращения 3
Источник: "Беневенто" выкупит Гайча у ЦСКА, если не вылетит из Серии А 3
Геркус дал прогноз на исход финала Кубка России "Локомотив" - "Крылья Советов" 11
"Локомотив" - король Кубка России. "Железнодорожники" выиграли 8 финалов из 9
Онопко: непонятно, почему в состав сборной не попал Антон Миранчук. Близнецы должны помогать друг другу 2
Микулик прокомментировал ситуацию с Глушенковым, "Химками" и "Спартаком" 18
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Источник: человек, избивший медиадиректора "Спартака" Фетисова, задержан в Подмосковье 8
Медиадиректор "Спартака" Фетисов дал комментарий о своем состоянии 3
Гацкан рассказал о своих дальнейших планах после ухода из "Крыльев Советов" 4
Источник: "Спартак" отпустит Ларссона не дешевле 15 миллионов евро 6
Журавель: управляемость сборной в понимании Черчесова важнее тактического разнообразия 7
Евсеев - о составе сборной России: у нас давно не было таких игроков по мастерству, как Захарян 3
Черчесов рассказал, когда станет известен окончательный состав сборной России на Евро-2020 1
Финал Кубка России "Локомотив" - "Крылья Советов". Где смотреть матч онлайн 12 мая 2021
Левандовски: мне жаль Щенсны, он мой партнер по сборной и хороший друг, но "Интер" заслужил чемпионский титул
"Барселона" упустила победу в матче с "Леванте"
Кавазашвили: Смолова не вызывают в сборную из-за того, что он подвел в серии пенальти на чемпионате мира 9 эксклюзив
Тренер "Лестера" Роджерс - о чемпионстве "Ман Сити": это прекрасная команда. Поздравляю Пепа Гвардиолу
"Спортинг" впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии 6
Сульшер: для того, чтобы бороться с "Манчестер Сити", нам нужно укрепить состав 3
"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, занимая 8-е место на католическое Рождество
Неймар: хочу сыграть вместе с Роналду
"Наполи" на своем поле разгромил "Удинезе" и вышел на второе место в Серии А
Полузащитник "Локомотива" Игнатьев поздравил Зинченко с победой в АПЛ 1
Все новости
-