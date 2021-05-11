В частности, Комбаров заявил, что "Спартаку" иногда не хватает уверенности и стабильности. Также, по его словам, команде нужен опытный футболист, который уравновесил бы все настроения в коллективе. Кроме того, Комбаров высказался об адаптации полузащитника Квинси Промеса в "Спартаке" после трансфера в клуб, осуществленного минувшей зимой.
"Обязательно ли для "Спартака" усилить состав, чтобы выиграть чемпионство? Мы видим, что многие игры были провалены. К примеру, с "Уфой" дома 0:3, с "Химками" проигрывали 0:1, после удаления стало легче. Бывает, когда не идет, а это говорит о том, что не хватает уверенности, стабильности, опытного игрока, который бы уравновесил все настроения.
Промес уже не тот, что раньше? Я бы так сказал: и команда, конечно, не та, и партнеры другие относительно нашего чемпионского "Спартака". Поэтому, наверное, и у него не все получается", - сказал Комбаров.
Отметим, что на данный момент "Спартак", набрав 56 очков, пребывает на втором месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги.
Напомним, что Комбаров выступал за "Спартак" в 2010-2019 годах. Промес играл в составе "красно-белых" в 2014-2018 годах. Минувшей зимой он вернулся в "Спартак".
Источник: Матч ТВ
Дмитрий Комбаров рассказал, почему у Промеса не все получается в "Спартаке" после возвращения
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, ранее игравший за "Спартак", высказался о выступлениях московской команды и затронул тему адаптации Квинси Промеса.
Фото: РПЛ
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