"Спартак" все же занял второе лигочемпионское место. Для России выход "Локомотива" в Лигу чемпионов смотрелся предпочтительнее. Ждал, что выйдут именно они. Что касается "Спартака", команда очень слабо выглядит на уровне "Зенита". Им будет очень тяжело даже в квалификации Лиги чемпионов. Они провалятся. Конечно, многое зависит от соперников, но мой прогноз: "Спартак" не пройдёт в групповой этап. В команду приходит новый тренер, поэтому вряд ли стоит ожидать чудес", - сказал Петржела.
"Спартак" сыграл вничью с "Ахматом" (2:2) в 30-м туре РПЛ. "Красно-белым" хватило ничейного исхода для завоевания путевки в квалификационный раунд Лиги чемпионов. "Спартак" начнет выступление в ЛЧ с 3-го квалификационного раунд. В случае вылета москвичи попадут в групповой этап Лиги Европы.
"Локомотив" в последнем матче сезона обыграл на своем поле "Урал" (1:0). Ранее "железнодорожники" стали обладателями Кубка России и сыграют в следующем сезоне в групповом этапе Лиги Европы.
Также от России в еврокубках выступят санкт-петербургский "Зенит" (групповой этап ЛЧ), московский "Локомотив" (групповой этап ЛЕ), казанский "Рубин" и "Сочи" (квалификационный раунд Лиги конференций).
Источник: Чемпионат
Петржела: "Спартак" не пройдет в групповой этап Лиги чемпионов
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал выход "Спартака" в Лигу чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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