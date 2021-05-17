Сафонов отметил, что "Краснодар", вероятно, ждут существенные изменения. По его словам, ближайшим летом клуб могут покинуть более 10 футболистов.
"Когда новый тренер приходит в команду, он собирает ее под себя. Это нормально. Так всегда было, есть и будет. Говорят, в "Краснодаре" человек 12 будет на трансфере этим летом", - сказал Сафонов.
Отметим, что в прошедшем розыгрыше РПЛ "Краснодар" занял 10-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко. В апреле Мурад Мусаев покинул пост наставника команды, "быков" возглавил Виктор Гончаренко.
Источник: Спорт-Экспресс
Агент Сафонов: в "Краснодаре" человек 12 будет на трансфере этим летом
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможной перестройке состава в "Краснодаре".
Фото: "Краснодар"
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