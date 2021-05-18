Стало известно, сможет ли Олич начать тренировочный сбор ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич вернется в расположение команды к старту первого тренировочного сбора.
Фото: ПФК ЦСКА
"Армейцы" начнут подготовку к новому сезону чемпионата России 16 июня 2021 года.

Ранее стало известно, что Олич отправится в сборную Хорватии для подготовки команды к предстоящему чемпионату Европы. Сообщалось, что сбор ЦСКА начнут помощники хорватского специалиста, однако по новой информации, Олич вернется в ЦСКА до начала тренировочного сбора.

Источник: Bobsoccer.

Олич войдет в штаб сборной Хорватии на Евро-2020

Источник: перед подписанием контракта с ЦСКА у Олича была договоренность о работе на Евро-2020

"Ты должен быть сосредоточен на чем-то одном, а не заниматься и тем, и этим". Писарев раскритиковал Олича за совмещение

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Теги: ЦСКА Олич Сборная Хорватии
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