Cообщается, что главный тренер казанцев Леонид Слуцкий готов заниматься развитием 16-летнего футболиста.
В текущем сезоне Пиняев стал автором двух голов и пяти голевых передач в 31 матче во всех турнирах. Контракт Пиняева с "Чертаново" действует до декабря 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Химок". Несколько лет подряд Пиняев ездил на стажировку в "Манчестер Юнайтед".
Источник: Бизнес Online.
Источник: Пиняев может перейти в "Рубин"
Нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев может продолжить карьеру в "Рубине".
Фото: ФК "Чертаново"
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