Агент заявил, что Зайнутдинов останется в ЦСКА. Также Новиков отметил, что к нему никто не обращался по вопросу возможного перехода игрока.
"У Бахтиера долгосрочный контракт, он остается в ЦСКА. Сейчас он пропустил ряд матчей из-за травмы. Его главная задача — поскорее восстановиться и вернуться в обойму. Интерес "Локомотива"? Мы однозначно никуда не собираемся. Ко мне по поводу возможного перехода никто не обращался", - сказал Новиков.
Источник: Спорт-Экспресс
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Агент Зайнутдинова: интерес "Локомотива"? Бахтиер остается в ЦСКА
Агент Евгений Новиков, представляющий интересы хавбека ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, прокомментировал данные об интересе к игроку со стороны "Локомотива".
Фото: ЦСКА
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