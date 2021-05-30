Источник: "Краснодар" сделал запрос в "Рубин" по трансферу Макарова

"Краснодар" намерен усилиться полузащитником "Рубина" Денисом Макаровым.
Фото: "Рубин"
Согласно информации источника, по окончании сезона "Краснодар" сделал запрос в "Рубин" насчет трансфера Макарова. При этом казанцы сейчас не рассматривают вариант с продажей игрока. "Рубин" планирует сохранить Макарова в команде на следующий сезон.

Отметим, что 23-летний Макаров является игроком "Рубина" с 2020 года. Его контракт с казанским клубом действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Макарова в четыре миллиона евро.

Источник: Бизнес Online

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Теги: Макаров Рубин Краснодар Российские трансферы
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