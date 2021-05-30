Макаров: у любого есть цель поиграть в Европе. Я хотел бы выступать в чемпионате Германии

Полузащитник "Рубина" Денис Макаров рассказал, в каком европейском чемпионате хотел бы попробовать свои силы.

Фото: "Рубин"