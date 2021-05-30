Макаров: у любого есть цель поиграть в Европе. Я хотел бы выступать в чемпионате Германии

Полузащитник "Рубина" Денис Макаров рассказал, в каком европейском чемпионате хотел бы попробовать свои силы.
Фото: "Рубин"
Макаров заявил, что стремится поиграть в Европе. Также он сообщил, что хотел бы выступать в немецкой Бундеслиге.

"Есть ли у меня цель поиграть в Европе? Конечно. У любого есть цель попасть в Европу. В какую лигу хочу? В немецкую", - сказал Макаров.

Отметим, что 23-летний Макаров является футболистом "Рубина" с 2020 года. Его соглашение с казанским клубом рассчитано до лета 2023-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в четыре миллиона евро.

Источник: Sport24

Макаров: переход в "Зенит"? Я хочу играть, не хочу уйти в другой клуб и сидеть на скамейке

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Теги: Макаров Рубин
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