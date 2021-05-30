Макарова спросили, рассмотрел бы он предложение от топ-клуба РПЛ, если бы оно поступило.
"Это будет решать клуб. Если что будет, сядем обговорим, как лучше для меня и клуба. Если примем решение перейти — перейду, если нет — останусь. Пошел ли бы я в "Зенит"? Играть. Я хочу играть. Не хочу сменить клуб и сидеть на скамейке", - сказал Макаров.
Отметим, что 23-летний Макаров является игроком "Рубина" с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в четыре миллиона евро.
Источник: Sport24
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Макаров: переход в "Зенит"? Я хочу играть, не хочу уйти в другой клуб и сидеть на скамейке
Полузащитник "Рубина" Денис Макаров рассказал о том, готов ли он принять предложение о переходе от топ-клуба РПЛ.
Фото: ТАСС
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