Макаров: переход в "Зенит"? Я хочу играть, не хочу уйти в другой клуб и сидеть на скамейке

Полузащитник "Рубина" Денис Макаров рассказал о том, готов ли он принять предложение о переходе от топ-клуба РПЛ.

Фото: ТАСС