- Стукалов вовремя пришел и сделал очень хорошую работу. Но сделал он это на том, что заложил Рашид. И багаж его он не растерял, а приумножил. Это очень важно - найти правильный подход, чтобы люди после серии неудач поверили тебе и в себя. Раз это получилось, мы попали в точку, - цитирует Газизова "Бизнес-Online".
В период с 11 октября 2020 года по 4 апреля 2021 года главным тренером "Уфы" работал 56-летний Рашид Рахимов. Под его руководством команда провела 17 матчей, в которых одержала 7 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений. 9 апреля 2021 года наставником башкирского клуба стал 37-летний Алексей Стукалов, с которым "Уфа" провела 6 матчей, из которых выиграла 3, сыграла вничью 2 и проиграла 1.
Газизов - о тренерах "Уфы": Стукалов вовремя пришел и сделал очень хорошую работу - на том, что заложил Рахимов
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказал мнение о наставниках команды в весенней части сезона.
Фото: РПЛ
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