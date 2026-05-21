"Мы обязательно закончим начатое". Дзюба посвятил победу "Акрона" уволенному тренеру

Эту победу посвящаем Зауру Тедееву. Мы сегодня играли и бились за него. Его очень не хватает, но мы обязательно закончим начатое и сохраним команду в РПЛ любой ценой", - сказал Дзюба.
Вчера, 20 мая, тольяттинский "Акрон" одержал гостевую победу над "Ротором" в первом переходном матче за право выступать в РПЛ. Игра проходила в Волгограде и завершилась со счетом 2:0.
Напомним, "Акрон" объявил о расставании с главным тренером Зауром Тедеевым 17 мая, после разгромного поражения в дерби от "Крыльев Советов" (1:4).
