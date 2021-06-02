Газизов опроверг информацию о переговорах с "Динамо" по Липовому

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию, согласно которой клуб ведёт переговоры с "Динамо" о переходе полузащитника Данила Липового.
Фото: ФК "Уфа"
"Нет, "Уфа" не ведёт никаких переговоров с "Динамо" по Липовому", – приводит слова Газизова Metaratings.ru.

Липовой - воспитанник "Крыльев Советов". 21-летний хавбек в прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги в составе "Динамо" принял участие в 10 матчах, отличившись в них одной голевой передачей. Контракт Липового с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2022 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 350 тысяч евро.

Ранее появилась информация, что "Уфа" может прекратить свое существование из-за проблем с финансированием.

Источник: Липовой может перейти из "Динамо" в "Уфу"


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Теги: Газизов УФА Липовой Динамо
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