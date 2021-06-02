Хавбек является воспитанником "Крыльев Советов". 21-летний игрок в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе бело-голубых провел 10 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Контракт Липового с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее Данил вызывался в сборные России разных возрастов. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 350 тысяч евро.
Ранее появилась информация, что "Уфа" может прекратить свое существование из-за проблем с финансированием.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Липовой может перейти из "Динамо" в "Уфу"
"Уфа" ведёт переговоры с московским "Динамо" по поводу возможного перехода полузащитника Данилы Липового.
Фото: ФК "Химки"
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