Первое место занял сочинский арбитр Павел Кукуян, отработавший на 17 матчах Российской Премьер-лиги. В тройке оказались Сергей Иванов (19 матчей) и Сергей Лапочкин (15 матчей). В топ-10 также вошли Кирилл Левников (19 матчей), Иван Сиденков (7 матчей), Алексей Матюнин (15 матчей), Владислав Безбородов (16 матчей), Артем Любимов (4 матча), Виталий Мешков (18 матчей) и Евгений Кукуляк (13 матчей).
Арбитр Сергей Карасев занял в этом рейтинге 11-е место (18 матчей). Последним в этом списке оказался судья Алексей Сухой, который отработал на 6 матчах РПЛ.
По итогам сезона-2020/2021 чемпионом России стал "Зенит". Петербургский клуб набрал 65 очков в 30-ти матчах, в следующем сезоне команда Семака представит Россию в групповом этапе Лиги чемпионов. Второе место занял "Спартак", набрав 57 очков. "Красно-белые" будут участвовать в квалификации Лиги чемпионов и стартуют с третьего отборочного раунда. Третьим стал "Локомотив" (56 очков). Команда Николича также выиграла Кубок России и выступит в Лиге Европы. Еще одними участниками еврокубков стали "Рубин" и "Сочи". Эти коллективы сыграют в Лиге конференций.
Источник: Sport24
Кукуян занял первое место в рейтинге судей РПЛ, Карасев - 11-й
Российский футбольный союз опубликовал рейтинг судей в поле, работавших на матчах Российской Премьер-лиги в минувшем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
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