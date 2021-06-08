Кукуян занял первое место в рейтинге судей РПЛ, Карасев - 11-й

Российский футбольный союз опубликовал рейтинг судей в поле, работавших на матчах Российской Премьер-лиги в минувшем сезоне.

Фото: ФК "Зенит"