Cообщается, что быки заплатят за 29-летнего форварда 3 млн евро. Сейчас игрок проходит медосмотр для команды.
Ильин выступает за "Ахмат" с января 2020 года, перейдя из "Урала" за 435 тыс. евро. За это время форвард сыграл в 40 матчей, в которых забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,2 млн евро. Контракт нападающего истекает летом 2023 года.
Источник: РБ-Спорт.
Источник: "Краснодар" заплатит 3 млн евро "Ахмату" за Ильина
Нападающий "Ахмата" Владимир Ильин станет игроком "Краснодара".
Фото: ФК "Ахмат"
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