"У меня есть фото на диване в черных колготках". Зарема выложила откровенное фото

Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова потроллила генерального продюсера "Матч ТВ" Тину Канделаки.
Фото: Телеграм-канал Заремы Салиховой
Обмен колкостями между Салиховой и Канделаки начался с поста Заремы об ошибке генпродюсера "Матч ТВ". Супруга владельца "Спартака" вспомнила о том, как Канделаки причислила иранца Сердара Азмуна из "Зенита" к игрокам сборной России.

"На "Матч ТВ" им самим можно все, даже путать футболистов и носить черные колготы с летними платьями. Только к другим они безжалостны и строги", - написала Салихова в своем телеграм-канале.

Канделаки ответила постом в своем инстаграме, написав следующее: "Как же непризнанным иконам стиля не дают покоя мои черные колготки. Можно сколько угодно носить томный беж, вкрапляя кислотные элементы, и собирать лайки в инстаграме за привычную примитивную картинку. Но в свои 45 я научилась выбирать себя, а не меняться ради того, чтобы избежать критики. <...> А теперь важный вопрос: блондинка в шоколаде или брюнетка в адеквате?"

Свое сообщение в "Инстаграме" Канделаки сопроводила фото, на котором она запечатлена сидящей на диване.



"Сделаю coming out. У меня тоже есть фото на диване в черных колготках. Эксклюзивно для Тины Гивиевны", - написала в ответ Зарема и вслед за этим постом опубликовала провокационную фотографию, на которой показывает средний палец.

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Теги: Салихова Спартак
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