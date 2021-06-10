"У меня есть фото на диване в черных колготках". Зарема выложила откровенное фото

"На "Матч ТВ" им самим можно все, даже путать футболистов и носить черные колготы с летними платьями. Только к другим они безжалостны и строги", - написала Салихова в своем телеграм-канале.
Канделаки ответила постом в своем инстаграме, написав следующее: "Как же непризнанным иконам стиля не дают покоя мои черные колготки. Можно сколько угодно носить томный беж, вкрапляя кислотные элементы, и собирать лайки в инстаграме за привычную примитивную картинку. Но в свои 45 я научилась выбирать себя, а не меняться ради того, чтобы избежать критики. <...> А теперь важный вопрос: блондинка в шоколаде или брюнетка в адеквате?"
Свое сообщение в "Инстаграме" Канделаки сопроводила фото, на котором она запечатлена сидящей на диване.
"Сделаю coming out. У меня тоже есть фото на диване в черных колготках. Эксклюзивно для Тины Гивиевны", - написала в ответ Зарема и вслед за этим постом опубликовала провокационную фотографию, на которой показывает средний палец.
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