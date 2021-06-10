СМИ: "Спартак" заплатит Ташаеву 800 тысяч евро за разрыв контракта

"Спартак" выплатит полузащитнику Александру Ташаеву компенсацию за досрочный разрыв контракта.
Фото: "Спартак"
По сведениям источника, "Спартак" выплатит игроку около 800 тысяч евро. Эта сумма составляет примерно половину зарплаты футболиста на следующий сезон. Контракт Ташаева со "Спартаком" был рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, что об уходе Ташаева из "Спартака" было объявлено в начале текущего месяца. 26-летний футболист покинул клуб как свободный агент.

Отметим, что в минувшем сезоне Ташаев выступал за "Спартак-2".

Источник: РБ Спорт

"Спартак" объявил о расторжении контракта с Ташаевым

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ташаев Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Источник: Мостовой заразился коронавирусом, его заменят в заявке сборной России на Евро
Официально: "Ростов" арендовал Комличенко у "Динамо"
СМИ: "Спартак" заплатит Ташаеву 800 тысяч евро за разрыв контракта 3
Черданцев назвал самую недооцененную команду Евро-2020 2
Ребко: Дзюба доказал, что может действовать не только руками, но и ногами 2
СМИ: Левандовски готов уйти из "Баварии"
Погба прокомментировал информацию о конфликте между Жиру и Мбаппе
Экс-игрок "Спартака" Ребко: высказывания Федуна наталкивают на мысль, что он обидчивый 2
Геркус: для борьбы за зону еврокубков "Локомотив" укомплектован. Для чемпионской гонки - нет
Азар: решение о моем участии в матче с Россией примет главный тренер, но я еще не готов на 100% 3
Веркотерен: в Бельгии из игроков сборной России постоянно обсуждают Дзюбу 1
Колосков назвал основную проблему российского футбола 2
"Ваше мусорное "футбол вне политики" не стоит ни гроша". Теннисист Стаховский - о решении УЕФА по форме сборной Украины 8
Источник: Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус в расположении сборной России 1
Познер - о скандальной форме сборной Украины: надо было поднять на смех, а мы всерьез обсуждаем 18
Кудряшов - о восстановлении после травмы: сделаю все, чтобы сыграть на Евро 1
"Надеюсь, ты не пожалела ни разу. Спасибо за заботу и терпение". Карпин поздравил жену с годовщиной свадьбы 1
Кевин Де Брейне не сыграет со сборной России на Евро-2020 5
СМИ: "Рома" контактировала с окружением Азмуна по вопросу трансфера
Как журналист Rusfootball.info получал аккредитацию на Евро-2020 (видео) 1
Кристиан Нобоа попал в заявку сборной Эквадора на Кубок Америки-2021
Депутат Свищев - о форме сборной Украины: давайте скинемся и купим им нормальную, если у них денег нет 8
Познер: конечно, я посмотрю, как Россия проиграет Бельгии 22
Полузащитник "Зенита" Барриос вызван в сборную Колумбии на Кубок Америки-2021
Сборная России показала прибытие игроков в Санкт-Петербург на матчи Евро-2020 (фото)
Мертенс: сборная России - грозный соперник 6
"Связь с Россией". Чорлука выложил совместное фото с Оличем
Арустамян: вопрос продления контракта Акинфеева скоро решится. Игорь настроен играть дальше 5
Липецкий "Металлург" впервые за 11 лет вышел в ФНЛ
Зарема: медиадепартамент "Спартака" был моей гордостью. Мы вместе отбирали фото для соцсетей. Уж в них я знаю толк! 20
Все новости
-