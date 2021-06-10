По сведениям источника, "Спартак" выплатит игроку около 800 тысяч евро. Эта сумма составляет примерно половину зарплаты футболиста на следующий сезон. Контракт Ташаева со "Спартаком" был рассчитан до лета 2022 года.
Напомним, что об уходе Ташаева из "Спартака" было объявлено в начале текущего месяца. 26-летний футболист покинул клуб как свободный агент.
Отметим, что в минувшем сезоне Ташаев выступал за "Спартак-2".
Источник: РБ Спорт
"Спартак" объявил о расторжении контракта с Ташаевым
СМИ: "Спартак" заплатит Ташаеву 800 тысяч евро за разрыв контракта
"Спартак" выплатит полузащитнику Александру Ташаеву компенсацию за досрочный разрыв контракта.
Фото: "Спартак"
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