Как сообщает источник, срок дисквалификации отсчитывается с 4 июня. Отмечается, что "Ростов" расторгнет соглашение с Обуховым.
Напомним, в марте стало известно, что форварда "Ростова" Владимира Обухова подозревают в нарушении антидопинговых правил. В СМИ сообщили о письме от ФИФА на имя генсекретаря РФС Александра Алаева. В нем указано, что допинг-проба, которая была взята в 2013 году на сборах молодежной сборной России и значившаяся как отрицательная, в реальности содержала следы запрещенного вещества - метандиенона.
За "Ростов" Обухов выступает с октября прошлого года. В минувшем сезоне он сыграл в 10 матчах в Российской Премьер-лиги за ростовский клуб, результативными действиями не отметился. Начало сезона-2020/2021 Обухов провел в составе "Тамбова".
Источник: РИА Новости
СМИ: Обухов дисквалифицирован на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил. "Ростов" расторгнет с ним контракт
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение дисквалифицировать нападающего "Ростова" Владимира Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.
Фото: ФК "Тамбов"
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