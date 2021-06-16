СМИ: Обухов дисквалифицирован на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил. "Ростов" расторгнет с ним контракт

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение дисквалифицировать нападающего "Ростова" Владимира Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Фото: ФК "Тамбов"