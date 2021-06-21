Милонов прокомментировал высказывание Заремы о недопуске геев в "Спартак"

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о словах Заремы Салиховой, заявившей, что в "Спартаке" не будет игроков с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Фото: Getty Images