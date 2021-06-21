Отметим, что жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова сделала соответствующее заявление в интервью на ютуб-канале "Осторожно: Собчак".
Милонов отметил, что поддерживает позицию Салиховой в этом вопросе.
"Совершенно нормально отношусь к ее позиции. Поддерживаю такое решение. Я хоть и из Санкт-Петербурга, с теплотой отношусь ко всем нашим командам. Искренне желаю, чтобы ни в "Спартаке", ни в любом другом клубе не было таких недоразумений. Пусть эта беда обойдет их стороной", - сказал депутат.
Источник: Спорт-Экспресс
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Милонов прокомментировал высказывание Заремы о недопуске геев в "Спартак"
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о словах Заремы Салиховой, заявившей, что в "Спартаке" не будет игроков с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Фото: Getty Images
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