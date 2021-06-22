СМИ: муж Канделаки может стать губернатором Нижегородской области

Директор по особым поручениям "Ростеха" Василий Бровко может стать губернатором Нижегородской области.
Фото: Getty Images
Сообщается, что действующий губернатор Глеб Никитин может пойти на повышение по федеральной линии.

По сведениям, если Бровко будет назначен губернатором, то это может благополучно сыграть на финансировании местного "Нижнего Новгорода" со стороны "Ростеха".

Бровко — муж генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки.

Источник: Eurostavka.

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Теги: Канделаки Нижний Новгород
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