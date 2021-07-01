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Евгений Ловчев рассказал, что заразился коронавирусом

Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев сообщил, что заразился коронавирусом.
Фото: РИА Новости
"Несколько дней назад почувствовал першение в горле, появилась небольшая температура. Сделал ПЦР-тест, оказалось, это COVID. При том, что я делал прививку. Чувствую себя нормально, переношу заболевание в легкой форме. Нахожусь на самоизоляции у себя в деревне под Рузой. Рядом жена Наталья, я постоянно консультируюсь с врачом по телефону", - приводит слова Ловчева "РБ-Спорт".

Евгению Ловчеву 72 года. В данный момент он занимается журналистской деятельностью. Ловчев - заслуженный мастер спорта России. Первым клубом, за который выступал Ловчев, стал "Буревестник из Москвы. С 1969 года Евгений Ловчев выступал за московский "Спартак". Вместе с "красно-белыми" он стал чемпионом СССР в 1969 году и обладателем Кубка страны в 1971 году. Всего за столичный клуб у Ловчева 249 матчей, в которых он забил 30 голов. Также он выступал за "Динамо" и "Крылья Советов".

Ловчев был главным тренером в "Металлурге" из Златоуста, челябинском "Локомотиве" и майкопской "Дружбе".

С 1969 по 1977 год Евгений Ловчев защищал цвета национальной команды СССР. Он является участником чемпионата мира 1970 года. Ловчев - бронзовый призер Олимпиады-1972 в Мюнхене.

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Теги: Ловчев Коронавирус
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