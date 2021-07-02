Селюк обвинил заместителя гендиректора ЦСКА в подтасовке тестов на коронавирус

Селюк раскритиковал Илью Кедрина, занимающего пост заместителя гендиректора ЦСКА по правовым вопросам. Агент обвинил Кедрина в манипуляциях медперсоналом клуба и в подтасовке тестов на коронавирус. По его словам, в ЦСКА сфальсифицировали тест Гогуа на коронавирус. Согласно данным Селюка, 14 июня стало известно, что тест, который сдал Седрик, оказался положительным. Вместе с тем, по мнению агента, Гогуа не переносил заражение вирусом в июне.
"В ЦСКА есть юрист Илья Кедрин, которого не мешало бы уволить. Насколько я понимаю, он докладывает руководству, что он разрулит ситуацию, но разруливает он их за счет манипуляций медицинским персоналом и подтасовкой тестов на COVID-19. <...> Гогуа прилетел 9 числа. Ему нужно обязательно сдать тест ПЦР, это и было сделано. 14 июня перед полетом на первый тренировочный сбор вдруг оказывается, что у Гогуа положительный результат. 20 июня он сдает тест, и у него тест отрицательный. Если он заразился, к примеру, 14 числа, он уже через пять дней поправился?
Я сказал Кедрину: "Не надо манипулировать COVID-тестами. Гогуа переболел коронавирусом в феврале. Судя по вам, Гогуа можно отправить в мировой институт по изучению COVID-19". Если Кедрин заявляет, что у Гогуа был положительный тест, зачем вы через пять дней говорите Седрику, чтобы он занимался индивидуально на базе. Если он болен, он же там всех заразит! Однако все мы прекрасно понимаем, что никакого положительного теста не было и через пять дней положительный тест не может стать отрицательным", - сказал Селюк.
Отметим, что Гогуа является футболистом ЦСКА с 2019 года. Контракт 26-летнего ивуарийца с московским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Напомним, что прошлый сезон Гогуа провел в "Роторе", где выступал на правах аренды. В минувшем розыгрыше РПЛ он поучаствовал в 22 матчах и не отличился результативными действиями.
Источник: Metaratings
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Селюк обвинил заместителя гендиректора ЦСКА в подтасовке тестов на коронавирус
Агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации с положительным тестом на коронавирус у своего клиента - защитника ЦСКА Седрика Гогуа.
Фото: Footboom.com
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