Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Швейцария
0 - 1
Испания2 тайм
П1 23X 6.5П2 1.18
Бельгия
22:00
ИталияНе начат
П1 3.45X 3.1П2 2.35

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
0 - 3
РубинЗавершен
Спартак
2 - 1 (0 - 0)
Браво2 тайм
Динамо
0 - 0
АЕЛ2 тайм
П1 2.05X 2.5П2 5.1
Олимпиакос
1 - 1
Уфа2 тайм
П1 2.63X 2П2 5

Селюк обвинил заместителя гендиректора ЦСКА в подтасовке тестов на коронавирус

Агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации с положительным тестом на коронавирус у своего клиента - защитника ЦСКА Седрика Гогуа.
Фото: Footboom.com
Селюк раскритиковал Илью Кедрина, занимающего пост заместителя гендиректора ЦСКА по правовым вопросам. Агент обвинил Кедрина в манипуляциях медперсоналом клуба и в подтасовке тестов на коронавирус. По его словам, в ЦСКА сфальсифицировали тест Гогуа на коронавирус. Согласно данным Селюка, 14 июня стало известно, что тест, который сдал Седрик, оказался положительным. Вместе с тем, по мнению агента, Гогуа не переносил заражение вирусом в июне.

"В ЦСКА есть юрист Илья Кедрин, которого не мешало бы уволить. Насколько я понимаю, он докладывает руководству, что он разрулит ситуацию, но разруливает он их за счет манипуляций медицинским персоналом и подтасовкой тестов на COVID-19. <...> Гогуа прилетел 9 числа. Ему нужно обязательно сдать тест ПЦР, это и было сделано. 14 июня перед полетом на первый тренировочный сбор вдруг оказывается, что у Гогуа положительный результат. 20 июня он сдает тест, и у него тест отрицательный. Если он заразился, к примеру, 14 числа, он уже через пять дней поправился?

Я сказал Кедрину: "Не надо манипулировать COVID-тестами. Гогуа переболел коронавирусом в феврале. Судя по вам, Гогуа можно отправить в мировой институт по изучению COVID-19". Если Кедрин заявляет, что у Гогуа был положительный тест, зачем вы через пять дней говорите Седрику, чтобы он занимался индивидуально на базе. Если он болен, он же там всех заразит! Однако все мы прекрасно понимаем, что никакого положительного теста не было и через пять дней положительный тест не может стать отрицательным", - сказал Селюк.

Отметим, что Гогуа является футболистом ЦСКА с 2019 года. Контракт 26-летнего ивуарийца с московским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Напомним, что прошлый сезон Гогуа провел в "Роторе", где выступал на правах аренды. В минувшем розыгрыше РПЛ он поучаствовал в 22 матчах и не отличился результативными действиями.

Источник: Metaratings

Селюк пригрозил ЦСКА, что обратится в ФИФА из-за ситуации с Гогуа

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Гогуа Селюк ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

Арустамян: Черчесов попросил убрать из интервью два блока - о том, смотрит ли он ютуб, и о съемках в роликах про поправки в Конституцию
ЦСКА продлил контракт с Жиронкиным и отправил его в аренду
Мозес прокомментировал подписание полноценного контракта со "Спартаком"
"Рубин" разгромил "Нижний Новгород"
Геркус: пресс-конференция Черчесова — плохая идея. у Станислав Саламовича нет таланта к публичным выступлениям 2
Стало известно, кто сменит "Чайку" в ФНЛ
Нападающий ЦСКА Шкурин ведет переговоры с другими клубами 1
"Уфа" огласила стартовый состав на игру против "Олимпиакоса"
Швейцария — Испания. Стартовые составы на матч 1/4 чемпионата Европы
Экс-тренер "Спартака": надеюсь, что в следующем сезоне команда выиграет золотые медали РПЛ
Ребров, Мелкадзе и Гапонов — в стартовом составе "Спартака" на матч с "Браво" 5
Бывший тренер "Спартака" навестил команду в Австрии. Он передаст серебряные медали Тедеско и Хинкелю
Экс-спортивного директора "Чайки" Баяна пожизненно отстранили от футбола за договорной матч
РФС понизил "Чайку" в дивизионе за организацию договорных матчей 8
Защитник сборной Украины: в сборной Англии опасен любой футболист
Рэпер L'One — о пресс-конференции Черчесова: если он вот так нам обьясняет, как его футболисты вообще понимают? 9
"Спартак" объявил о выкупе трансфера Мозеса 8
Селюк обвинил заместителя гендиректора ЦСКА в подтасовке тестов на коронавирус 4
Песков - о возможной отставке Черчесова: не Кремлю принимать такие решения 10
Черчесов: за Кокориным мы не следим. У него было больше шансов попасть в сборную из "Сочи", чем из "Фиорентины"
Черчесов прокомментировал критику в адрес Головина и Миранчука 6
Черчесов - о Зареме: давайте футбол будет футболом, а цирковой аттракцион - цирковым аттракционом 16
"Свое войско оставлять на поле боя я как-то не привык". Черчесов сравнил себя с полевым командиром и не подал в отставку 33
Черчесов ответил на вопрос, будет ли Сафонов основным вратарем сборной России 1
Терюшков прокомментировал данные об интересе "Химок" к Сигурдссону 1
Черчесов - об игроках сборной России: вот мог из них хоть раз кто-то опоздать? Иногда надо быть немножко хулиганом 12
Черчесов: как Смолов справляется с ролью запасного? Мы это знаем по чемпионату мира 11
Черчесов объяснил отсутствие Гильерме в заявке сборной России на Евро 6
Черчесов - на пресс-конференции: снимите эти маски, чтобы я вас видел. Я не заразный, я "Спутник" поставил 16
Черчесов: у нас есть игроки, которые могут завершить выступление в сборной 9
Все новости
-