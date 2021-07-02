По данным источника, 20-летний россиянин входит в селекционный список красно-белых как универсальный игрок правого фланга. На эту позицию "Спартак" намерен найти российского футболиста.
В прошедшем сезоне Боженов выступал за "Химки". В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги на его счету 26 матчей и 1 забитый мяч. Контракт защитника с "Ростовом" рассчитан до 30 июня 2026 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Спартак" проявляет интерес к защитнику "Ростова" Боженову
Правый защитник "Ростова" и молодежной сборной России Кирилл Боженов может продолжить карьеру в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Химки"
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