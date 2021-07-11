Роберто Манчини в России возглавлял "Зенит". В петербургской команде он отработал сезон-2017/2018. "Сине-бело-голубые" заняли 5-е место в РПЛ в том сезоне, а всего под руководством Манчини "Зенит" провел 45 матчей, в которых одержал 22 победы.
"Почему у Манчини не получилось в "Зените"? Думаю, потому что в Россию он приехал просто подхалтурить и заработать денег. А когда еще и из сборной предложение получил - ему окончательно все это стало неинтересно. Увы, но такова наша реальность. Ну и потом очевидная мысль, но работа в клубе и в сборной - очень разные вещи", - приводит слова Стогниенко Sport24.
Роберто Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года. Его контракт с национальной сборной рассчитан до 2026 года. Итальянцы под руководством Манчини в 36 матчах одержали 27 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.
На чемпионате Европы-2020 сборная Италии добралась до финала. В главном матче Евро подопечные Манчини сыграют против сборной Англии. Эта встреча пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в воскресенье, 11 июля. Начало матча - в 22:00 мск. Главным арбитром финального матча будет нидерландский судья Бьорн Кейперс.
Стогниенко - о Манчини в "Зените": в Россию он приехал просто подхалтурить и заработать денег
Футбольный комментатор Владимир Стогниенко высказал мнение о карьере главного тренера сборной Италии Роберто Манчини в "Зените".
Фото: "Getty Images"
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