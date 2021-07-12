— Манчини сказал Дзюбе и Шатову, что они не тянут уровень Лиги чемпионов. По большому счету, он был прав. Они герои провинции. Он сказал им: "Ищите клубы". Дзюба обиделся, но в итоге как раз после этого он смог подняться, — цитирует Орлова Sport24.
56-летний Манчини возглавлял "Зенит" с июля 2018 по май 2018 года. За это время команда провела 45 матчей, выиграв 22 из них, 13 раз сыграла вничью и 10 раз проиграла. С 2018 года тренирует сборную Италии, с которой в этом году выиграл чемпионат Европы.
32-летний Дзюба вторую половину сезона при Манчини провел на правах аренды в тульском "Арсенале". Сейчас он продолжает выступать за петербуржский клуб.
30-летний Шатов отправился в полугодичную аренду в "Краснодар". Сейчас он выступает за казанский "Рубин".
Орлов: Манчини - тренер при наличии хороших футболистов. Не случайно он в "Зените" отказался от Дзюбы и Шатова
Орлов: Манчини сказал Дзюбе и Шатову, что они не тянут уровень Лиги чемпионов, попросив искать новые клубы
Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что бывший наставник "Зенита" Роберто Манчини не видел потенциала в Артеме Дзюбе и Олеге Шатове.
Фото: СЭ
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