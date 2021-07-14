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Черевченко: Мирзов? У нас есть другие футболисты

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко рассказал о расставании с вернувшимся в "Спартак" Резиуаном Мирзовым.
Фото: "Чемпионат"
"По поводу Мирзова: стараемся перестроить игру без него. У нас же есть другие футболисты. Надеемся, что он вернется к нам, но это я так иронизирую. Мы с Мирзовым на связи. На самом деле, желаю ему удачи в следующем сезоне. Надеемся, что у него все получится в "Спартаке", - сказал Черевченко.

Полузащитник Резиуан Мирзов сезон 2020/2021 провел на правах аренды в составе "Химок". Права на игрока принадлежат московскому "Спартаку". Контракт игрока с "красно-белыми" рассчитан до 30 июня 2022 года.

За подмосковный клуб Мирзов сыграл в 18 матча Российской Премьер-лиги и 2 играх в рамках Кубка России, забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи.

Подмосковный клуб уступил "Сочи" во 2-м туре предсезонного турнира "Кубок Париматч Премьер" со счетом 2:3. В первом туре этого турнира подопечные Черевченко проиграли "Рубину" (0:1). "Химки" потеряли шансы на победу в предсезонном турнире.

Источник: Sport24

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Теги: Черевченко Химки Мирзов
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