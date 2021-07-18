- Считаю, мы сможем более эффективно заниматься реализацией медиаправ на свои домашние матчи, при этом мы не претендуем на гостевые матчи. А на домашние матчи хотим оставить медиаправа за собой. Мы сами решим, как их монетизировать. Пока это коммерческая тайна, сейчас делаем конкретные расчеты и понимаем, что для "Спартака" это реальный способ снизить убытки бюджета, - приводит слова Федуна РИА Новости.
Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, что из-за отсутствия продажи пива на российских стадионах красно-белые теряют, по его подсчетам, около одного миллиарда рублей в год. Также Федун высказал мнение об оптимальном количестве клубов в Российской премьер-лиге - с его точки зрения, оно должно быть равно 12.
Федун: из-за отсутствия продаж пива на стадионе "Спартак" недосчитывается примерно миллиарда рублей за сезон
Федун: у нас нет денег и игроков на 16 клубов, давайте сделаем чемпионат из 12
Федун: хотим оставить медиаправа на домашние матчи "Спартака" за собой. Сами решим, как их монетизировать
Президент "Спартака" Леонид Федун рассказал о желании руководства клуба самостоятельно реализовывать медиаправа на домашние матчи красно-белых.
Фото: ТАСС
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