— Готов ли он к РПЛ? В начале, конечно, будут отрезки по 15 минут. Что будет дальше — будет зависеть от этих отрезков. Если что-то не получится, постараемся сделать так, чтобы получилось через матч или два, — цитирует специалиста Metaratings.ru
16-летний Пиняев арендован самарскими "Крыльями Советов" у "Чертаново" на один год. Напомним, "Крылья" спустя год вернулись в Российскую Премьер-лигу, выиграв Футбольную национальную лигу.
Контракт Пиняева с "Чертаново" истекает в декабре 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.
Осинькин рассказал, готов ли Пиняев к РПЛ
Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о начале карьеры нападающего Сергея Пиняева в РПЛ.
Фото: ФК "Чертаново"
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