Пять перенесенных матчей 19-го тура Первой лиги пройдут в эти выходные. Оставшиеся четыре игры состоятся 25 и 26 ноября.
"Волга" - "Торпедо Москва": Сергей Федотов (Нижний Новгород) – Денис Мирошник (Ставрополь), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Кирилл Гарафутдинов (Москва), инспектор – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);
"Челябинск" - "Велес": Артур Сагдиев (Набережные Челны) – Дмитрий Михалев (Москва), Станислав Попков (Петрозаводск), резервный судья – Антон Сидорин (Москва), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Петр Петухов (Москва);
"СКА-Хабаровск" - "Ленинградец": Семен Медведев (Екатеринбург) – Илья Довольнов (Тюмень), Евгений Синянский (Ярославль), резервный судья – Евгений Галимов (Екатеринбург), инспектор – Сергей Хральцов (Москва), делегат – Василий Иванов (Москва);
"Уфа" - "Спартак" (Кострома): Олег Журавлев (Подольск) – Егор Ли (Москва), Дмитрий Алексеев (Владимир), резервный судья – Юрий Матвеев (Москва), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург),делегат – Александр Коротченко (Салават);
"Сочи" - "Шинник": Данила Цурков (Москва) – Федор Валявин (Саратов), Никита Воропаев (Калининград), резервный судья – Вера Опейкина (Сочи), инспектор – Дмитрий Попов (Москва), делегат – Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург).
Объявлены судейские назначения на пять перенесенных матчей 19-го тура Первой лиги
Стали известны арбитры на игры 19-го тура ФНЛ.
Фото: ФНЛ