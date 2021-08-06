- Честно сказать, я не ожидал, что Алексей Березуцкий так быстро возглавит ЦСКА. Я думал, что это произойдет после 50 лет, но это футбол, всё быстро меняется. Когда играл с ним, помню, что это был очень умный человек, он давал мне какие-то советы. Это был великолепный одноклубник, желаю ему успехов на этом посту, - передает слова Натхо ТАСС.
33-летний центральный полузащитник "Партизана" Бибрас Натхо был одноклубником Алексея Березуцкого в ЦСКА в период с августа 2014 по август 2018 года. 39-летний экс-защитник вместе со своим братом-близнецом Василием выступал за красно-синих с 2001 по 2018 год. В июне 2021 года Алексей Березуцкий был назначен сначала исполняющим обязанности, а вскоре и главным тренером "армейского" клуба.
Натхо: не ожидал, что Березуцкий так быстро возглавит ЦСКА
Экс-полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, выступающий за белградский "Партизан", высказал мнение о назначении Алексея Березуцкого на пост главного тренера красно-синих.
Фото: ПФК ЦСКА
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