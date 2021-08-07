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Лысов, завершивший карьеру в 23 года, будет работать в академии "Локомотива"

Михаил Лысов, завершивший карьеру в возрасте 23 лет, получил работу в академии "Локомотива".
Фото: Sport24
По данным источника, Лысов стал ассистентом главного тренера команды 2005 года рождения.

Напомним, что Лысов решил завершить игровую карьеру из-за того, что у него вновь начались проблемы с сосудами. Вследствие этих проблем он пропустил почти весь прошлый сезон.

Лысов - воспитанник "Локомотива". В 2017 году он дебютировал за основную команду клуба. В дебютном сезоне за основную команду Михаил провел 13 игр в РПЛ и помог "железнодорожникам" завоевать чемпионский титул.

Источник: Sport24

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Теги: Лысов Локомотив
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