"Продление Джикии? Все завтра. Есть договоренность? До игры ничего не комментирую", - сказал Мележиков.
Отметим, ранее сообщалось, что Джикия уже подписал новый контракт со "Спартаком". Соглашение было заключено по схеме "3+1". При этом официально "Спартак" не объявлял о продлении договора.
Матч "Спартак" - "Урал" пройдет сегодня, 14 августа, и начнется в 17.30 мск.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Джикия продлил соглашение со "Спартаком"
Мележиков: продление Джикии? Все завтра
Гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков в преддверии игры четвертого тура РПЛ с "Уралом" не стал комментировать ситуацию с продлением контракта защитника Георгия Джикии.
Фото: "Спартак"
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